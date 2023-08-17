Гвардиола запретил игрокам «Манчестер Сити» праздновать победу в Суперкубке

«Мы проиграли на последней минуте Суперкубок Англии “Арсеналу” из-за небольшой случайности. Футбол на этом уровне — это подбрасывание монетки. Если бы “Севилья” забила второй гол, возможно, все было бы кончено, но у нас тоже были шансы до серии пенальти.



Завтра мы будем еще счастливее, чем сегодня, когда начнем восстановление, но ни капли алкоголя. Нам нужно восстановиться как можно быстрее. За это большое спасибо Премьер-лиге, что поставили нам матч в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Большое спасибо», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.