Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Карабах
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Балкани
Футбол. Еврокубки
19:00
Актобе
Сепси
Футбол. Еврокубки
19:00
Погонь
Гент
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:00
Ференцварош
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо К
Арис
Футбол. Еврокубки
20:00
Аустрия
Легия
Футбол. Еврокубки
20:00
Левски
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Бранн
Арока
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Твенте
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Дила
Футбол. Еврокубки
20:00
Норшелланн
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:30
Брейдаблик
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
20:45
Мидтьюлланн
Омония
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Шериф
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
21:00
Днепр-1
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизани
Валмиера
Футбол. Еврокубки
21:00
Эсперанж
Струга
Футбол. Еврокубки
21:00
Неман
Целе
Футбол. Еврокубки
21:00
Осиек
Адана Демирспор
Футбол. Еврокубки
21:00
КА Акюрейри
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:00
Спартак Тр
Лех
Футбол. Еврокубки
21:15
Риека
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
21:45
АЗ
Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
21:45
Люцерн
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:45
Хартс
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:45
Дерри Сити
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Сабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Дебрецен
Рапид В
Все события
Футбол. Суперкубок УЕФА. Последние результаты
16.08
Манчестер Сити
Севилья
П 5:4
11
2021
Челси
Вильярреал
11
2020
Бавария
Севилья
21
2019
Ливерпуль
Челси
П 5:4
22
2018
Реал
Атлетико
24
2017
Реал
Манчестер Юнайтед
21
2016
Реал
Севилья
32
2015
Барселона
Севилья
54
Футбол. Суперкубок УЕФА. Все результаты
10:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола запретил игрокам «Манчестер Сити» праздновать победу в Суперкубке

Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола заявил, что календарь чемпионата Англии не позволяет его команде отпраздновать победу в Суперкубке Европы.

Манчестер Сити
СевильяСуперкубок УЕФА
Наверх
Источник: Reuters

Испанский тренер запретил своим игрокам употреблять алкоголь после матча с «Севильей» (1:1, 5:4 по пенальти).

«Мы проиграли на последней минуте Суперкубок Англии “Арсеналу” из-за небольшой случайности. Футбол на этом уровне — это подбрасывание монетки. Если бы “Севилья” забила второй гол, возможно, все было бы кончено, но у нас тоже были шансы до серии пенальти.

Завтра мы будем еще счастливее, чем сегодня, когда начнем восстановление, но ни капли алкоголя. Нам нужно восстановиться как можно быстрее. За это большое спасибо Премьер-лиге, что поставили нам матч в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Большое спасибо», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

19 августа «Манчестер Сити» дома проведет матч 2-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

Хосеп Гвардиола завоевал трофей в четвертый раз. Ранее испанец приводил к победам в турнире «Барселону» в 2009 и 2011 годах, а также мюнхенскую «Баварию» в 2013 году.

Читайте также
Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 0:1
Севилья
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Екатеринбурге загорелась строящаяся УГМК-Арена
Вратарь «Севильи» после поражения в Суперкубке уехал в Саудовскую Аравию
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь