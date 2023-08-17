Гвардиола запретил игрокам «Манчестер Сити» праздновать победу в Суперкубке
Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола заявил, что календарь чемпионата Англии не позволяет его команде отпраздновать победу в Суперкубке Европы.
Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола заявил, что календарь чемпионата Англии не позволяет его команде отпраздновать победу в Суперкубке Европы.
Испанский тренер запретил своим игрокам употреблять алкоголь после матча с «Севильей» (1:1, 5:4 по пенальти).
«Мы проиграли на последней минуте Суперкубок Англии “Арсеналу” из-за небольшой случайности. Футбол на этом уровне — это подбрасывание монетки. Если бы “Севилья” забила второй гол, возможно, все было бы кончено, но у нас тоже были шансы до серии пенальти.
Завтра мы будем еще счастливее, чем сегодня, когда начнем восстановление, но ни капли алкоголя. Нам нужно восстановиться как можно быстрее. За это большое спасибо Премьер-лиге, что поставили нам матч в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Большое спасибо», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
19 августа «Манчестер Сити» дома проведет матч 2-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».
Хосеп Гвардиола завоевал трофей в четвертый раз. Ранее испанец приводил к победам в турнире «Барселону» в 2009 и 2011 годах, а также мюнхенскую «Баварию» в 2013 году.