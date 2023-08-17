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Футбол. Суперкубок УЕФА. Все результаты
10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

«Севилья» проиграла в шести подряд матчах за Суперкубок УЕФА

«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (1:1, пен. 5:4) в матче за Суперкубок УЕФА.

Севилья
Манчестер СитиСуперкубок УЕФА
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Источник: Reuters

Испанская команда остается без трофея шестой раз подряд, что является антирекордом турнира. «Севилья» семь раз участвовала в матчах за Суперкубок УЕФА как победитель Кубка УЕФА/Лиги Европы и сумела завоевать его лишь в первый раз — в 2006 году «Севилья» разгромила «Барселону» (3:0).

Примечательно, что в четырех последних матчах за Суперкубок испанский клуб не проигрывал в основное время.

Список поражений «Севильи» в матчах за Суперкубок УЕФА:

  • 2007: «Милан» — «Севилья» (3:1);
  • 2014: «Реал Мадрид» — «Севилья» (2:0);
  • 2015: «Барселона» — «Севилья» (5:4, д.в.);
  • 2016: «Реал Мадрид» — «Севилья» (3:2, д.в.);
  • 2020: «Бавария» — «Севилья» (2:1, д.в.);
  • 2023: «Манчестер Сити» — «Севилья» (1:1, пен. 5:4);

По общем числу матчей в Суперкубке УЕФА «Севилья» занимает третье место, уступая двум другим испанским клубам — «Реалу» (восемь матчей, пять побед) и «Барселоне» (девять матчей, пять побед).

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