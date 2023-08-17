«Севилья» проиграла в шести подряд матчах за Суперкубок УЕФА
«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (1:1, пен. 5:4) в матче за Суперкубок УЕФА.
Севилья
Манчестер СитиСуперкубок УЕФА
«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (1:1, пен. 5:4) в матче за Суперкубок УЕФА.
Испанская команда остается без трофея шестой раз подряд, что является антирекордом турнира. «Севилья» семь раз участвовала в матчах за Суперкубок УЕФА как победитель Кубка УЕФА/Лиги Европы и сумела завоевать его лишь в первый раз — в 2006 году «Севилья» разгромила «Барселону» (3:0).
Примечательно, что в четырех последних матчах за Суперкубок испанский клуб не проигрывал в основное время.
Список поражений «Севильи» в матчах за Суперкубок УЕФА:
По общем числу матчей в Суперкубке УЕФА «Севилья» занимает третье место, уступая двум другим испанским клубам — «Реалу» (восемь матчей, пять побед) и «Барселоне» (девять матчей, пять побед).