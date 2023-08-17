«Севилья» проиграла в шести подряд матчах за Суперкубок УЕФА

Испанская команда остается без трофея шестой раз подряд, что является антирекордом турнира. «Севилья» семь раз участвовала в матчах за Суперкубок УЕФА как победитель Кубка УЕФА/Лиги Европы и сумела завоевать его лишь в первый раз — в 2006 году «Севилья» разгромила «Барселону» (3:0).