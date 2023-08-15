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20:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Де Брейне будет прооперирован и пропустит несколько месяцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне пропустит несколько месяцев в связи с травмой, которая потребует операции. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола перед матчем за Суперкубок УЕФА.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Английский клуб встретится с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА, игра пройдет 16 августа в греческом городе Пирей на стадионе «Караискакис».

«У него серьезная травма, потребуется операция, он пропустит несколько месяцев, восстановление может затянуться на полгода. Это большая потеря, потому что он обладает особенными качествами», — сказал Гвардиола.

Бельгиец получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против «Интера».

32-летний Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В прошлом сезоне футболист оформил требл с командой. «Горожане» выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Севилья» в минувшем сезоне выиграла Лигу Европы, команда Хосе Луиса Мендилибара обыграла «Рому» в серии пенальти.

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