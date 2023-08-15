Де Брейне будет прооперирован и пропустит несколько месяцев

Английский клуб встретится с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА, игра пройдет 16 августа в греческом городе Пирей на стадионе «Караискакис».

«У него серьезная травма, потребуется операция, он пропустит несколько месяцев, восстановление может затянуться на полгода. Это большая потеря, потому что он обладает особенными качествами», — сказал Гвардиола.

Бельгиец получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против «Интера».

32-летний Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В прошлом сезоне футболист оформил требл с командой. «Горожане» выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии.