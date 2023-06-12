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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Де Брейне может пропустить старт сезона из-за травмы в финале ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может пропустить старт следующего сезона. Об этом сообщает издание The Independent.

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Источник: Reuters

31-летний бельгиец получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против «Интера» (1:0). На 29-й минуте Де Брейне схватился за заднюю поверхность правого бедра и сел на газон. Полузащитник не смог продолжить игру и был на 36-й минуте матча.

«В течение двух месяцев мне говорили, что есть вероятность травмы, что я подвергаюсь риску, но ты принимаешь это. Я испытывал трудности после выездного матча с мюнхенской “Баварией”. Так что я пропустил, я бы сказал, изрядное количество игр, но все это были небольшие разрывы. В финале я разорвал сухожилие полностью, поэтому не смог продолжать играть. Возможно, на этой неделе я сделаю сканирование. Я 100% не сыграю за сборную, и это досадно, потому что я бы провел свою 100-ю игру», — сказал Де Брейне.

В случае полного разрыва сухожилия Де Брейне может пропустить до трех месяцев. В таком случае он пропустит сентябрьские матчи сборной Бельгии против Австрии и Эстонии в отборе на Евро-2024.

Де Брейне получил повреждение в финале Лиги чемпионов во второй раз. В финальном матче с «Челси» (0:1) в 2021 году бельгиец был заменен на 60-й минуте из-за травмы головы после столкновения с Антонио Рюдигером.

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