Де Брейне может пропустить старт сезона из-за травмы в финале ЛЧ
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может пропустить старт следующего сезона. Об этом сообщает издание The Independent.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может пропустить старт следующего сезона. Об этом сообщает издание The Independent.
31-летний бельгиец получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против «Интера» (1:0). На 29-й минуте Де Брейне схватился за заднюю поверхность правого бедра и сел на газон. Полузащитник не смог продолжить игру и был на 36-й минуте матча.
«В течение двух месяцев мне говорили, что есть вероятность травмы, что я подвергаюсь риску, но ты принимаешь это. Я испытывал трудности после выездного матча с мюнхенской “Баварией”. Так что я пропустил, я бы сказал, изрядное количество игр, но все это были небольшие разрывы. В финале я разорвал сухожилие полностью, поэтому не смог продолжать играть. Возможно, на этой неделе я сделаю сканирование. Я 100% не сыграю за сборную, и это досадно, потому что я бы провел свою 100-ю игру», — сказал Де Брейне.
В случае полного разрыва сухожилия Де Брейне может пропустить до трех месяцев. В таком случае он пропустит сентябрьские матчи сборной Бельгии против Австрии и Эстонии в отборе на Евро-2024.
Де Брейне получил повреждение в финале Лиги чемпионов во второй раз. В финальном матче с «Челси» (0:1) в 2021 году бельгиец был заменен на 60-й минуте из-за травмы головы после столкновения с Антонио Рюдигером.