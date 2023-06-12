Де Брейне может пропустить старт сезона из-за травмы в финале ЛЧ

«В течение двух месяцев мне говорили, что есть вероятность травмы, что я подвергаюсь риску, но ты принимаешь это. Я испытывал трудности после выездного матча с мюнхенской “Баварией”. Так что я пропустил, я бы сказал, изрядное количество игр, но все это были небольшие разрывы. В финале я разорвал сухожилие полностью, поэтому не смог продолжать играть. Возможно, на этой неделе я сделаю сканирование. Я 100% не сыграю за сборную, и это досадно, потому что я бы провел свою 100-ю игру», — сказал Де Брейне.