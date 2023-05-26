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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Де Брейне признается, что жена изменила его жизнь

Пара вместе уже 9 лет.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Бельгийский футболист клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне признается, что одним из факторов его успеха является семья. Де Брейне и его жена Мишель Лакруа обвенчались в 2017 году.

Они познакомились в 2014 году, между ними завязалась переписка. Девушка поехала поддержать Кевина на чемпионат мира по футболу в Бразилию.

У пары трое детей, два мальчика и девочка. Семья поддерживает футболиста на стадионе во время игр в полном составе.

Мишель раньше занималась легкой атлетикой, работала актрисой и моделью. Сейчас она ведет популярный подкаст «Тайное общество», куда приходят знаменитости из Голландии и Бельгии.

«Мишель изменила мою жизнь во всех отношениях. Честно говоря, я не знаю, что бы я делал без нее», — сказал Кевин Де Брейне после церемонии награждения «Сити», которая прошла 21 мая.

На вечеринке, в честь победы команды в чемпионате Англии, Мишель появилась в эффектном черном костюме и поразила всех своей красотой.

Команда Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» досрочно оформила чемпионство в Английской Премьер-лиге. Де Брейне претендует на звание лучшего игрока в АПЛ.

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