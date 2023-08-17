Гвардиола и Ковачич установили рекорд Суперкубка УЕФА

Минувшим вечером ведомый испанским специалистом «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (1:1, пен. 5:4) принес ему четвертый в карьере Суперкубке УЕФА. Ранее Гвардиола выигрывал этот трофей с «Барселоной» (2009, 2011) и «Баварией» (2013).

До Гвардиолы было лишь три случая, когда тренер смог завоевать Суперкубок УЕФА с двумя разными командами. Алекс Фергюсон выигрывал трофей, возглавляя «Абердин» (1983) и «Манчестер Юнайтед» (1991), Луи Ван Гал побеждал с «Аяксом» (1995) и «Барселоной» (1997), а Карло Анчелотти завоевывал трофей дважды с каждой из команд — с «Миланом» (2003, 2007) и мадридским «Реалом» (2014, 2022).

Победа в Суперкубке УЕФА стала для Гвардиолы 36-м завоеванным трофеем в тренерской карьере. По общему числу титулов он занимает второе место, уступая лишь Алексу Фергюсону (48). Кроме того, Гвардиола выиграл свой 15-й титул с «Манчестер Сити» — это больше, чем он выиграл с «Барселоной» (14).