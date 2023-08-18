Спаллетти готов возглавить сборную Италии и судиться с «Наполи» из-за компенсации

Спаллетти в минувшем сезоне привел клуб из Неаполя к первой с 1990 года победе в Серии А. По окончании сезона специалист приостановил карьеру, несмотря на действующий контракт с «Наполи». Стороны договорились, что тренер возьмет паузу, но его соглашение будет действовать. Досрочный разрыв договора предусматривает выплату неустойки со стороны Спаллетти в размере около 2,6 млн евро.

По данным источника, в Федерации футбола Италии не собираются выплачивать компенсацию. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, в свою очередь, подчеркнул, что будет настаивать на выплате неустойки, даже несмотря на то, что это затрагивает интересы национальной сборной.