Спаллетти готов возглавить сборную Италии и судиться с «Наполи» из-за компенсации
По информации Sky Sport Italia, 64-летний Лучано Спаллетти готов возглавить сборную Италии, а также к тому, что это может привести к судебным тяжбами с «Наполи».
По информации Sky Sport Italia, 64-летний Лучано Спаллетти готов возглавить сборную Италии, а также к тому, что это может привести к судебным тяжбами с «Наполи».
Спаллетти в минувшем сезоне привел клуб из Неаполя к первой с 1990 года победе в Серии А. По окончании сезона специалист приостановил карьеру, несмотря на действующий контракт с «Наполи». Стороны договорились, что тренер возьмет паузу, но его соглашение будет действовать. Досрочный разрыв договора предусматривает выплату неустойки со стороны Спаллетти в размере около 2,6 млн евро.
По данным источника, в Федерации футбола Италии не собираются выплачивать компенсацию. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, в свою очередь, подчеркнул, что будет настаивать на выплате неустойки, даже несмотря на то, что это затрагивает интересы национальной сборной.
Ранее возглавлявший сборную Италии Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии по футболу и обвинил главу Федерации футбола Габриэле Гравину в своем уходе из сборной. Экс-тренер «Зенита» по данным СМИ станет новым тренером сборной Саудовской Аравии