Названы претенденты на приз лучшему футболисту сезона по версии УЕФА

Для голосования был составлен шорт-лист лучших футболистов и тренеров по итогам сезона-2022/2023. Затем тройка лучших была определена с помощью голосования главных тренеров клубов, выступавших в каком-либо еврокубке в прошлом сезоне, и наставников сборных стран-членов УЕФА. Также среди голосовавших были специально выбранные журналисты. Тренерам не разрешалось голосовать за игроков своих команд.