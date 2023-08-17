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16:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Названы претенденты на приз лучшему футболисту сезона по версии УЕФА

Также УЕФА на своем официальном сайте представил тройку номинантов на приз лучшему тренеру, вручаемый по итогам сезона-2022/2023.

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Источник: Reuters

На награду лучшему футболисту сезона претендуют Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

На приз лучшему тренеру номинированы Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти (по окончании прошлого сезона покинул «Наполи»).

Для голосования был составлен шорт-лист лучших футболистов и тренеров по итогам сезона-2022/2023. Затем тройка лучших была определена с помощью голосования главных тренеров клубов, выступавших в каком-либо еврокубке в прошлом сезоне, и наставников сборных стран-членов УЕФА. Также среди голосовавших были специально выбранные журналисты. Тренерам не разрешалось голосовать за игроков своих команд.

Обладатели обеих наград будут названы 31 августа на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

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 Названы претенденты на приз лучшему футболисту сезона по версии УЕФА
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