Охрана избила посетителя ресторана в Майами за попытку сделать фото Лионеля Месси

Как рассказал пострадавший, охрана подумала, что он хотел сфотографировать Месси и его жену Антонеллу Рокуццо.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239252&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Они набросились на нас, выгнали меня из ресторана и ударили по лицу. Только потому, что мой друг хотел сфотографироваться со своей женой, а не с Бекхэмом или Месси. Это была семейная посиделка», — рассказал мужчина.

Инцидент произошел в ресторане Gekko, который принадлежит известному рэпперу Бэд Банни. По словам пострадавшего, охрана избила его уже на улице. Он сказал, что всего лишь праздновал 21-й день рождения дочери в этом ресторане.