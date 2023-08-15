Охрана избила посетителя ресторана в Майами за попытку сделать фото Лионеля Месси

Как рассказал пострадавший, охрана подумала, что он хотел сфотографировать Месси и его жену Антонеллу Рокуццо.
«Они набросились на нас, выгнали меня из ресторана и ударили по лицу. Только потому, что мой друг хотел сфотографироваться со своей женой, а не с Бекхэмом или Месси. Это была семейная посиделка», — рассказал мужчина.
Инцидент произошел в ресторане Gekko, который принадлежит известному рэпперу Бэд Банни. По словам пострадавшего, охрана избила его уже на улице. Он сказал, что всего лишь праздновал 21-й день рождения дочери в этом ресторане.
Лионель Месси, который перешел в «Интер Майами» этим летом, забил уже восемь мячей в пяти матчах за новый клуб. Он является семикратным обладателем «Золотого мяча» — приза, вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира 2022 года, Кубок Америки 2021 года и Олимпиаду 2008 года в Пекине.