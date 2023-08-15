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10:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси получил повреждение на тренировке «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил повреждение на тренировке команды. Об этом сообщает RMC Sport.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Во время тренировочного занятия Месси неудачно оступился и подвернул лодыжку. Звездный аргентинец захромал и был вынужден досрочно закончить тренировку.

«Я не видел, что именно произошло, но если бы это было серьезно, все игроки были бы в шоке, а поскольку все они были в порядке, я думаю, что ничего страшного», — сказал тренер команды Херардо Мартино.

36‑летний Месси провел за американский клуб пять матчей, забил восемь голов и сделал одну голевую передачу. В ближайшую ночь «Интер Майами» на выезде сыграет с «Филадельфией Юнион» в матче за выход в финал Кубка Лиг.

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