Месси получил повреждение на тренировке «Интер Майами»
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил повреждение на тренировке команды. Об этом сообщает RMC Sport.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил повреждение на тренировке команды. Об этом сообщает RMC Sport.
Во время тренировочного занятия Месси неудачно оступился и подвернул лодыжку. Звездный аргентинец захромал и был вынужден досрочно закончить тренировку.
«Я не видел, что именно произошло, но если бы это было серьезно, все игроки были бы в шоке, а поскольку все они были в порядке, я думаю, что ничего страшного», — сказал тренер команды Херардо Мартино.
36‑летний Месси провел за американский клуб пять матчей, забил восемь голов и сделал одну голевую передачу. В ближайшую ночь «Интер Майами» на выезде сыграет с «Филадельфией Юнион» в матче за выход в финал Кубка Лиг.