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13:24 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» расторг контракт с вратарем после публичной критики клуба в связи с переходом Месси

Нидерландский вратарь Ник Марсман лишился работы во флоридском клубе. Ранее голкипер выступал с неоднозначными высказываниями о переходе в команду форварда Лионеля Месси.

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Источник: AP 2023

Как сообщает Daily Mail, американский клуб разорвал соглашение с 32‑летним футболистом Ником Марсманом и выплатил ему компенсацию. В MLS клубам разрешается расторгать контракт с игроком только один раз за сезон.

«Приезд Месси — это классно, но не думаю, что наш клуб к этому сейчас готов. Мы играем на временном стадионе. Там нет заборов, люди могут легко выбежать на поле.

Когда мы идем от тренировочной площадки к стадиону, то нас не встречает никакая охрана. И все же я надеюсь, что он к нам перейдет», — ранее заявлял Марсман.

Ник Марсман — воспитанник клуба «Твенте». В клуб из Майами вратарь перешел в 2021 году из «Фейеноорда».

Ранее Марсман уже был в центре внимания журналистов этим летом после того, как попал в больницу из-за укуса паука в зоопарке Майами.

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