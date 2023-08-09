«Интер Майами» расторг контракт с вратарем после публичной критики клуба в связи с переходом Месси

Как сообщает Daily Mail, американский клуб разорвал соглашение с 32‑летним футболистом Ником Марсманом и выплатил ему компенсацию. В MLS клубам разрешается расторгать контракт с игроком только один раз за сезон.

«Приезд Месси — это классно, но не думаю, что наш клуб к этому сейчас готов. Мы играем на временном стадионе. Там нет заборов, люди могут легко выбежать на поле.



Когда мы идем от тренировочной площадки к стадиону, то нас не встречает никакая охрана. И все же я надеюсь, что он к нам перейдет», — ранее заявлял Марсман.