Одноклубник Месси попал в больницу после укуса паука в зоопарке Майами

Инцидент произошел в зоопарке Майами. О произошедшем рассказала жена вратаря, мисс Нидерланды-2012 Натали ден Деккер.

«Обратной стороной жизни в тропическом климате является то, что если вы пойдете в зоопарк и вас укусит ядовитый паук, то в итоге вас госпитализируют на три дня», — сказала ден Деккер.

На данный момент Марсман выписан из больницы и уже вернулся домой. Его жизни ничего не угрожает. Из-за укуса паука 31-летний вратарь пропустил три матча.

Марсман перешел в «Интер Майами» летом 2021 года. Он является дублером американского вратаря Дрейка Каллендера и пока не провел ни одного матча за основную команду в этом сезоне. Ранее Марсман защищал цвета «Фейеноорда», «Утрехта», «Твенте» и «Гоу Эхед Иглс».

В начале июня Лионель Месси официально объявил о решении продолжить карьеру «Интер Майами». Ожидается, что аргентинец дебютирует за новый клуб 21 июля в матче против мексиканского клуба «Крус Асуль».