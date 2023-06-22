Одноклубник Месси попал в больницу после укуса паука в зоопарке Майами
Вратарь ФК «Интер Майами» Ник Марсман попал в больницу после укуса ядовитого паука. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Вратарь ФК «Интер Майами» Ник Марсман попал в больницу после укуса ядовитого паука. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел в зоопарке Майами. О произошедшем рассказала жена вратаря, мисс Нидерланды-2012 Натали ден Деккер.
«Обратной стороной жизни в тропическом климате является то, что если вы пойдете в зоопарк и вас укусит ядовитый паук, то в итоге вас госпитализируют на три дня», — сказала ден Деккер.
На данный момент Марсман выписан из больницы и уже вернулся домой. Его жизни ничего не угрожает. Из-за укуса паука 31-летний вратарь пропустил три матча.
Марсман перешел в «Интер Майами» летом 2021 года. Он является дублером американского вратаря Дрейка Каллендера и пока не провел ни одного матча за основную команду в этом сезоне. Ранее Марсман защищал цвета «Фейеноорда», «Утрехта», «Твенте» и «Гоу Эхед Иглс».
В начале июня Лионель Месси официально объявил о решении продолжить карьеру «Интер Майами». Ожидается, что аргентинец дебютирует за новый клуб 21 июля в матче против мексиканского клуба «Крус Асуль».
«Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Подопечные аргентинского специалиста Хавьера Моралеса проиграли 12 из 17 матчей регулярного чемпионата.