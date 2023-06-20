Президент «Интер Майами»: Потенциально подпишем от трех до пяти новичков

«Мы готовили наш состав к приезду Месси [в 2023 году]. Во время летнего трансферного окна мы заключим новые контракты, их будет больше, чем ожидают люди.



Нам не нужно разрушать команду, проводить чистку состава, но я могу сказать, что потенциально мы подпишем от трех до пяти новичков», — цитирует Хорхе Маса Goal.