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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент «Интер Майами»: Потенциально подпишем от трех до пяти новичков

Президент футбольного клуба «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о том, что аргентинский футболист Лионель Месси будет не единственным приобретением этим летом.

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Источник: AFP 2022

Контракт форварда с «ПСЖ» заканчивается 30 июня. Месси перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента.

«Мы готовили наш состав к приезду Месси [в 2023 году]. Во время летнего трансферного окна мы заключим новые контракты, их будет больше, чем ожидают люди.

Нам не нужно разрушать команду, проводить чистку состава, но я могу сказать, что потенциально мы подпишем от трех до пяти новичков», — цитирует Хорхе Маса Goal.

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