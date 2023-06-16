Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Македония
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Румыния
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Германия
Все события
Футбол. Футбол. ЧМ. Последние результаты
2022
Аргентина
Франция
П 4:2
33
2022
Хорватия
Марокко
21
2022
Франция
Марокко
20
2022
Аргентина
Хорватия
30
2022
Англия
Франция
12
2022
Марокко
Португалия
10
2022
Португалия
Швейцария
61
2022
Бразилия
Южная Корея
41
Футбол. Футбол. ЧМ. Все результаты
09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси объяснил, почему не сыграет на чемпионате мира 2026 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после товарищеского матча против сборной Австралии (2:0) прокомментировал свои слова о том, что он не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает портал TyC Sports.

АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«То, что я сказал — это нормально. Из-за возраста и времени проведения мне будет трудно сыграть там. Есть отборочные матчи, Кубок Америки, еще слишком рано, чтобы думать о чемпионате мира», — сказал Месси.

Читайте также
Рекордный гол Месси принес победу аргентинцам

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Если 35-летний аргентинец сыграет на этом мундиале, то он станет первым игроком в истории, который примет участие в шести чемпионатах мира.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Аргентины одержала победу, а Месси был признан лучшим игроком турнира. Аргентинец провел шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

7 июня стало известно, что Месси покинет «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента и перейдет в американский клуб «Интер Майами». За два года в парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. С парижанами Месси дважды выиграл чемпионат и один раз взял Суперкубок Франции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Погребняк назвал Холанда модифицированной версией себя
Игрок сборной России получил предложение от «Бешикташа»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь