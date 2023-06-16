Месси объяснил, почему не сыграет на чемпионате мира 2026 года

«То, что я сказал — это нормально. Из-за возраста и времени проведения мне будет трудно сыграть там. Есть отборочные матчи, Кубок Америки, еще слишком рано, чтобы думать о чемпионате мира», — сказал Месси.

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Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Если 35-летний аргентинец сыграет на этом мундиале, то он станет первым игроком в истории, который примет участие в шести чемпионатах мира.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Аргентины одержала победу, а Месси был признан лучшим игроком турнира. Аргентинец провел шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.