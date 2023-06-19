Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Украина
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Англия
Северная Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Ирландия
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Косово
Все события
Фоторепортажи
21Повелитель Большого шлема
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси получит огромную сумму за рекламу отдыха в Саудовской Аравии

Аргентинский футболист Лионель Месси получит около $ 25 млн за рекламу туризма в Саудовской Аравии в своих социальных сетях, сообщает The New York Times.

Наверх
Источник: Reuters

Контракт с Лео рассчитан на три года. По условиям соглашения, Месси должен будет участвовать в коммерческой активности, выкладывать посты о Саудовской Аравии в социальных сетях со специальным хэштегом, а также проводить оплачиваемые отпуска с семьей. Кроме того, футболисту будет запрещено говорить что-то, что может «запятнать» репутацию страны.

«ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона, его контракт заканчивается 30 июня. Аргентинец рассказал о том, что продолжит карьеру в клубе «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Месси получит огромную сумму за рекламу отдыха в Саудовской Аравии
«Реал» объявил о переходе нападающего Хоселу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь