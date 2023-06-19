Месси получит огромную сумму за рекламу отдыха в Саудовской Аравии

Контракт с Лео рассчитан на три года. По условиям соглашения, Месси должен будет участвовать в коммерческой активности, выкладывать посты о Саудовской Аравии в социальных сетях со специальным хэштегом, а также проводить оплачиваемые отпуска с семьей. Кроме того, футболисту будет запрещено говорить что-то, что может «запятнать» репутацию страны.