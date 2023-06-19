Месси получит огромную сумму за рекламу отдыха в Саудовской Аравии
Аргентинский футболист Лионель Месси получит около $ 25 млн за рекламу туризма в Саудовской Аравии в своих социальных сетях, сообщает The New York Times.
Аргентинский футболист Лионель Месси получит около $ 25 млн за рекламу туризма в Саудовской Аравии в своих социальных сетях, сообщает The New York Times.
Контракт с Лео рассчитан на три года. По условиям соглашения, Месси должен будет участвовать в коммерческой активности, выкладывать посты о Саудовской Аравии в социальных сетях со специальным хэштегом, а также проводить оплачиваемые отпуска с семьей. Кроме того, футболисту будет запрещено говорить что-то, что может «запятнать» репутацию страны.
«ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона, его контракт заканчивается 30 июня. Аргентинец рассказал о том, что продолжит карьеру в клубе «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.