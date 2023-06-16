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11:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси рассказал, почему не ушел из сборной Аргентины после ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что мог уйти из сборной Аргентины после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает издание Olé.

АргентинаЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Я получил такое удовольствие от чемпионата мира потому, что знал, что он может стать моим последним. Честно говоря, думаю, что меня бы уже не было в национальной команде, если бы мы не стали победителями. Не могло быть такого, что я все выиграл на клубном и индивидуальном уровне, но не добился победы в составе национальной сборной — это означало бы, что мне чего-то недостает. Но сегодня я, будучи чемпионом мира, не могу уйти из сборной, я должен насладиться всем этим. Но я наслаждался этим и на турнире, я был совершенно спокоен, учитывая наш состав», — сказал Месси.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Аргентины одержала победу, а Месси был признан лучшим игроком турнира. Аргентинец провел шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

7 июня стало известно, что Месси покинет «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента и перейдет в американский клуб «Интер Майами». За два года в парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. С парижанами Месси дважды выиграл чемпионат и один раз Суперкубок Франции.

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