Месси рассказал, почему не ушел из сборной Аргентины после ЧМ-2022
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что мог уйти из сборной Аргентины после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает издание Olé.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что мог уйти из сборной Аргентины после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает издание Olé.
«Я получил такое удовольствие от чемпионата мира потому, что знал, что он может стать моим последним. Честно говоря, думаю, что меня бы уже не было в национальной команде, если бы мы не стали победителями. Не могло быть такого, что я все выиграл на клубном и индивидуальном уровне, но не добился победы в составе национальной сборной — это означало бы, что мне чего-то недостает. Но сегодня я, будучи чемпионом мира, не могу уйти из сборной, я должен насладиться всем этим. Но я наслаждался этим и на турнире, я был совершенно спокоен, учитывая наш состав», — сказал Месси.
На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Аргентины одержала победу, а Месси был признан лучшим игроком турнира. Аргентинец провел шесть матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
7 июня стало известно, что Месси покинет «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента и перейдет в американский клуб «Интер Майами». За два года в парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. С парижанами Месси дважды выиграл чемпионат и один раз Суперкубок Франции.