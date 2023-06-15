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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» предлагает Бускетсу в 16 раз меньше, чем он получал в «Барсе»

Американский футбольный клуб «Интер Майами» сделал предложение о контракте бывшему капитану «Барселоны» Серхио Бускетсу. Об этом сообщает The Athletic.

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Источник: Reuters

По информации источника, «Интер Майами» предложил 34-летнему футболисту контракт с зарплатой 1,65 млн долларов за сезон. Это максимальная сумма, которую американский клуб может предложить, не задействовав слот назначенного игрока.

Правило назначенного игрока или правило Бекхэма — один из главных элементов потолка зарплат в МЛС. Оно было введено в лиге в 2007 году и позволяет иметь каждой команде трех игроков, зарплаты которых не ограничивается потолком зарплат.

На данные момент у «Интер Майами» заняты два слота назначенного игрока. Под ними играют мексиканский полузащитник Родольфо Писарро и венесуэльский нападающий Хосеф Мартинес. Третий слот зарезервирован под контракт Лионеля Месси.

Бускетс хочет поиграть в одной команде с бывший одноклубником по «Барселоне» и все еще рассматривает предложение из Майами как наиболее привлекательную возможность для продолжения карьеры. Чтобы предложить испанцу более существенные деньги, «Интер Майами» придется этим летом избавиться от Писарро или Мартинеса. В «Барселоне» Бускетс зарабатывал около 26,3 млн долларов за сезон, что в 16 раз больше текущего предложения американского клуба.

В испанце также заинтересованы клубы из Саудовской Аравии, которые предлагают большую зарплату, чем «Интер Майами». В их число входят «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб».

Бускетс является воспитанником «Барселоны» и выступал за основной состав каталонцев с 2008 года. На его счету 719 матчей за «сине-гранатовых», в которых он забил 11 мячей и отдал 35 голевых передач. 30 июня у полузащитника истекает контракт с каталонским клубом, после которого он станет свободным агентом.

В составе «Барселоны» Бускетс выиграл восемь титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

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