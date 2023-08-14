Манчини станет новым тренером сборной Саудовской Аравии

По информации источника, 58-летнему итальянскому специалисту предложили трехлетний контракт с годовой зарплатой 40 млн евро. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение двух дней.

В воскресенье, 13 августа, стало известно, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной. Он возглавлял национальную команду с 2018 года и выигрывал с ней Евро-2020.

Сообщается, что сборная Саудовской Аравии обратилась к кандидатуре Манчини после отказа от главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.