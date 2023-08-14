Манчини станет новым тренером сборной Саудовской Аравии
Роберто Манчини станет новым главным тренером сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Роберто Манчини станет новым главным тренером сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 58-летнему итальянскому специалисту предложили трехлетний контракт с годовой зарплатой 40 млн евро. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение двух дней.
В воскресенье, 13 августа, стало известно, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной. Он возглавлял национальную команду с 2018 года и выигрывал с ней Евро-2020.
Сообщается, что сборная Саудовской Аравии обратилась к кандидатуре Манчини после отказа от главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
Сборная Саудовской Аравии находится без тренера с марта этого года, после того как французский специалист Эрве Ренар подал в отставку, чтобы возглавить женскую сборную Франции.