Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
19:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
22:30
Атлетико
Гранада
Футбол. Зарубежный
13.08
Хетафе
Барселона
00
Все события
Фоторепортажи
22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
09:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны претенденты на пост нового главного тренера сборной Италии

Сборная Италии находится в поисках нового главного тренера национальной команды. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Италия
Наверх

По информации источника, основными претендентами на пост главного тренера сборной Италии являются Антонио Конте и Лучано Спаллетти. Оба специалиста находятся в данный момент без работы.

Конте уже тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год. Под его руководством «Скуадра Адзурра» провела 25 матчей, в которых одержала 14 побед при семи ничьих и четырех поражений. Конте покинул сборную после вылета в четвертьфинале Евро от сборной Германии (1:1, пен. 5:6).

В марте этого года Конте покинул «Тоттенхэм» и с тех пор находится без работы. Спаллетти в мае этого года покинул «Наполи» после завоевания с командой чемпионского титула.

По информации портала Ansa, также рассматриваются кандидатуры бывшего тренера «Беневенто» Фабио Каннаваро и бывшего тренера СПАЛа Даниэле де Росси. Кроме того, в федерации рассматривается возможность договориться с «Ювентусом» о назначении тренером сборной Массимилиано Аллегри.

В воскресенье, 13 августа, стало известно, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной. Он возглавлял национальную команду с 2018 года и выигрывал с ней Евро-2020.

В отборочной группе к Евро-2024 сборная Италии занимает третье место, имея после двух проведенных матчей три набранных очка. Ее соперниками по группе являются команды Англии, Украины, Северной Македонии и Мальты.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Более 100 человек находятся под стражей после беспорядков на матче...
Овечкин рассказал, когда в Москве построят его хоккейную академию
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь