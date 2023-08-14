Стали известны претенденты на пост нового главного тренера сборной Италии
Сборная Италии находится в поисках нового главного тренера национальной команды. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, основными претендентами на пост главного тренера сборной Италии являются Антонио Конте и Лучано Спаллетти. Оба специалиста находятся в данный момент без работы.
Конте уже тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год. Под его руководством «Скуадра Адзурра» провела 25 матчей, в которых одержала 14 побед при семи ничьих и четырех поражений. Конте покинул сборную после вылета в четвертьфинале Евро от сборной Германии (1:1, пен. 5:6).
В марте этого года Конте покинул «Тоттенхэм» и с тех пор находится без работы. Спаллетти в мае этого года покинул «Наполи» после завоевания с командой чемпионского титула.
По информации портала Ansa, также рассматриваются кандидатуры бывшего тренера «Беневенто» Фабио Каннаваро и бывшего тренера СПАЛа Даниэле де Росси. Кроме того, в федерации рассматривается возможность договориться с «Ювентусом» о назначении тренером сборной Массимилиано Аллегри.
В воскресенье, 13 августа, стало известно, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной. Он возглавлял национальную команду с 2018 года и выигрывал с ней Евро-2020.
В отборочной группе к Евро-2024 сборная Италии занимает третье место, имея после двух проведенных матчей три набранных очка. Ее соперниками по группе являются команды Англии, Украины, Северной Македонии и Мальты.