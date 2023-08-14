Стали известны претенденты на пост нового главного тренера сборной Италии

По информации источника, основными претендентами на пост главного тренера сборной Италии являются Антонио Конте и Лучано Спаллетти. Оба специалиста находятся в данный момент без работы.

Конте уже тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год. Под его руководством «Скуадра Адзурра» провела 25 матчей, в которых одержала 14 побед при семи ничьих и четырех поражений. Конте покинул сборную после вылета в четвертьфинале Евро от сборной Германии (1:1, пен. 5:6).

В марте этого года Конте покинул «Тоттенхэм» и с тех пор находится без работы. Спаллетти в мае этого года покинул «Наполи» после завоевания с командой чемпионского титула.

По информации портала Ansa, также рассматриваются кандидатуры бывшего тренера «Беневенто» Фабио Каннаваро и бывшего тренера СПАЛа Даниэле де Росси. Кроме того, в федерации рассматривается возможность договориться с «Ювентусом» о назначении тренером сборной Массимилиано Аллегри.

В воскресенье, 13 августа, стало известно, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной. Он возглавлял национальную команду с 2018 года и выигрывал с ней Евро-2020.