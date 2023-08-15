Роберто Манчини обвинил главу Федерации футбола в своем уходе из сборной

«Я пару раз пытался поговорить с Гравиной. Объяснил ему, что в последние месяцы он должен был дать мне душевное спокойствие, но он этого не сделал, и я подал в отставку. Вы когда-нибудь видели, чтобы президент федерации менял весь тренерский штаб? Гравина целый год хотел произвести в нем революцию, я дал ему ясно понять, что это не нужно делать. Он мог внести еще пару человек, но не мог лишить меня тренерского штаба, который работал, работает и выиграл чемпионат Европы.



Я ничего не делал для того, чтобы меня вот так расстреляли. Просто подал в отставку и сказал, что это мой выбор. Я взял на себя ответственность за это решение. Я не скрывался, пытался объяснить причины моего ухода Гравине. Я покинул сборную за 25 дней до следующего матча, а не за три. И мне кажется, что я всегда был прав на протяжении многих лет», — цитирует Манчини Sky Sport со ссылкой на La Repubblica.