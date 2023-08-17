«Салават Юлаев» выведет из обращения 27-й номер в память о Родионе Амирове

«Пока мы конкретно об этом не задумывались о комплексе таких мероприятий, но уже принято решение, что молодежный турнир, который пройдет в конце августа, будет называться “Кубок Родиона Амирова”. Безусловно, предложение капитана “Салавата Юлаева” Григория Панина про вывод номера 27 из обращения принимается. Мы это проведем 11 сентября на первом матче. Сделаем это максимально лаконично. Это предложение часто звучало в комментариях. Что-то еще мы точно будем делать, но позже», — сказал генеральный директор клуба Ринат Баширов.

11 сентября «Салавата Юлаев» проведет первую домашнюю игру в новом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником уфимцев станет магнитогорский «Металлург».

Родион Амиров ушел из жизни в понедельник, 14 августа, в возрасте 21 года. В феврале 2022 года у хоккеиста была обнаружена опухоль мозга. Молодой хоккеист приостановил карьеру и начал процесс лечения. Последние дни жизни Амиров провел в медицинской клинике в Мюнхене. Тело хоккеиста будет доставлено из Германии в Уфу до 21 августа.

«Мы постоянно на связи с агентом и с родителями. Думаю, сегодня вечером будет точная дата, когда Родион к нам вернется. Предполагаемая дата — это воскресенье-понедельник. Понедельник — это крайняя дата, когда Родион к нам вернется, и мы уже проведем все мероприятия», — сказал Баширов.

Амиров был одним из самых талантливых воспитанников в истории уфимского хоккея. Несмотря на тяжелую болезнь, «Салават Юлаев» в мае продлил с хоккеистом контракт на сезон 2023/24. Всего за уфимский клуб Амиров провел 70 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых набрал 18 (10+8) очков.