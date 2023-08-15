Агент Родиона Амирова рассказал о его последних днях борьбы с раком

«Обострение болезни случилось в октябре 2022 года. Тогда врачи в Торонто дали Родиону всего шесть месяцев. Это был рак четвертой степени — опухоль головного мозга. Он вернулся в Россию, где доктора в Сколково боролись за его жизнь ещ 10 месяцев. Но две недели назад и они оказались бессильны. Тогда пришли к решению отвезти Родиона в Германию, где был последний, призрачный шанс на лечение. И вот его не стало.



Но парень боролся. За полтора года, с февраля 2022-го, как бы плохо ему ни было, когда он уже не мог ходить и терял зрение, он ни разу не пожаловался ни на что. Он ведь в октябре приезжал в Торонто не просто лечиться, а тренироваться. Очень хотел вернуться в хоккей. Как помню, мне позвонили генеральный менеджер “Торонто” Кайл Дубас вместе с канадскими врачами в 1:18 ночи: “Приезжай за мальчиком, сопровождать его на родину. Если ты сейчас его не заберешь, то домой он может уже не вернуться”. Пошло сильное обострение.



Мы ехали из аэропорта ко мне в Майами, чтобы собрать вещи. Два дня провели на пляже, чтобы парень развеялся. Спрашиваю у него: “Родион, ты как?” — “Да я нормально, больше переживаю за родителей”. Он думал только о других. Не ныл, боролся. И старался встречать каждый день на позитиве, с улыбкой. Хотя потерял зрение где-то полгода назад и уже не мог ходить.



Дубас очень хотел исполнить эту мечту — чтобы Родион сыграл в НХЛ. Ведь “Мэйпл Лифс” выбрали его на драфте‑2020 в первом раунде под номером 15. И когда Амиров приехал прошлой осенью в Канаду, там был предсезонный матч “Торонто” против “Оттавы”. Дубас уже договорился с “Сенаторз”, Родион должен был выйти на лед и сыграть, сколько у него получится. Мы уже делали визы родителям, чтобы они тоже в Канаду прилетели. К сожалению, у него не получилось. Не хватило сил, координация была не та — он уже не мог стоять на коньках. Но вы можете найти фотографии, как Родион на арене машет рукой зрителям и хоккеистам.



Когда виделись последний раз? На прошлой неделе — встречались в Мюнхене, где он лечился. Родион боролся, ни разу себя не пожалел. Я ему еще тогда сказал дерзко, чтобы взбодрить: “Слушай, я агент, нас интересуют только деньги. Давай, хватит болеть — выходи на лед, возвращайся в игру. Нам нужно бизнес делать”. Посмеялись тогда над шуткой. Он снова улыбался, хотя в последнюю неделю уже не мог держать голову. Состояние было ужасным, болезнь побеждала.



Но когда в октябре 2022 года ему дали шесть месяцев, и они прошли, в апреле 2023-го Родион сказал со смехом: “Ну что, эти канадские доктора ничего не знают. Вот я, здесь, живой — а они меня уже похоронили”. Каждый прожитый день был как подвиг. Он вел эту борьбу мужественно и стойко», — рассказал Мильштейн.