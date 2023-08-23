«Спартак» не поздравил Дзюбу с днем рождения. Ранее клуб поздравлял Бакаева

22 августа нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе исполнилось 35 лет, при этом московский клуб решил не поздравлять своего воспитанника. Салихова обратила внимание на непоследовательность клубной пресс-службы.

— «Спартак» Бакаева поздравил, а Дзюбу — нет. Я не понимаю логики. Дзюба хотя бы стрелку не целовал, — сказала Салихова.

Бакаев отпраздновал свой 27-й день рождения 1 июля. Полузащитник является воспитанником «красно-белых», но летом 2022 года на правах свободного агента перешел в «Зенит», то есть повторил путь Дзюбы.