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10:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» не поздравил Дзюбу с днем рождения. Ранее клуб поздравлял Бакаева

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова обратила внимание на то, что московский клуб не поздравил бывшего нападающего клуба Артема Дзюбу с днем рождения. Об этом сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

22 августа нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе исполнилось 35 лет, при этом московский клуб решил не поздравлять своего воспитанника. Салихова обратила внимание на непоследовательность клубной пресс-службы.

— «Спартак» Бакаева поздравил, а Дзюбу — нет. Я не понимаю логики. Дзюба хотя бы стрелку не целовал, — сказала Салихова.

Бакаев отпраздновал свой 27-й день рождения 1 июля. Полузащитник является воспитанником «красно-белых», но летом 2022 года на правах свободного агента перешел в «Зенит», то есть повторил путь Дзюбы.

Артем Дзюба выступал за «Спартак» с 2006-го по 2015 год, после чего перешел в «Зенит», который покинул летом 2022 года.

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 «Спартак» не поздравил Дзюбу с днем рождения. Ранее клуб...
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