СМИ: защитником московского «Динамо» интересуется клуб Серии А
Игрок московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов попал в сферу интересов «Удинезе».
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Игрок московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов попал в сферу интересов «Удинезе».
По информации «Спорт-Экспресса», «Удинезе» предлагает «Динамо» 2 миллиона евро за защитника Сабу Сазонова.
По данным источника, к футболисту также проявляет интерес «Динамо» Загреб.
Ранее поступали сведения, что на 21-летнего футболиста претендует «Лион».
Сазонов выступает за «Динамо» с января 2021 года. Защитник провел 43 матча за основную команду бело-голубых и забил 1 гол.
Летом 2023 года Саба Сазонов вошел в символическую сборную лучших игроков молодежного чемпионата Европы