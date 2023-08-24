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16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: защитником московского «Динамо» интересуется клуб Серии А

Игрок московского «Динамо» и сборной Грузии Саба Сазонов попал в сферу интересов «Удинезе».

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Источник: РИА "Новости"

По информации «Спорт-Экспресса», «Удинезе» предлагает «Динамо» 2 миллиона евро за защитника Сабу Сазонова.

По данным источника, к футболисту также проявляет интерес «Динамо» Загреб.

Ранее поступали сведения, что на 21-летнего футболиста претендует «Лион».

Сазонов выступает за «Динамо» с января 2021 года. Защитник провел 43 матча за основную команду бело-голубых и забил 1 гол.

Летом 2023 года Саба Сазонов вошел в символическую сборную лучших игроков молодежного чемпионата Европы

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 СМИ: защитником московского «Динамо» интересуется клуб Серии А
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