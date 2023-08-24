СМИ: защитником московского «Динамо» интересуется клуб Серии А

По информации «Спорт-Экспресса», «Удинезе» предлагает «Динамо» 2 миллиона евро за защитника Сабу Сазонова.

По данным источника, к футболисту также проявляет интерес «Динамо» Загреб.

Ранее поступали сведения, что на 21-летнего футболиста претендует «Лион».

Сазонов выступает за «Динамо» с января 2021 года. Защитник провел 43 матча за основную команду бело-голубых и забил 1 гол.