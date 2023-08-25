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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА намерен приобрести двух крайних защитников из Бразилии

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении двух фланговых защитников из Бразилии — левого защитника «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабу и правого защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келлвена. Об этом сообщают порталы UOL и Globo.

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Источник: AFP 2023

По информации источников, ЦСКА готов потратить на каждого из футболистов около четырех миллионов евро. Сообщается, что «Бенфика» тоже сделала предложение по Келлвену, но российский клуб находится ближе к закрытию сделки.

«Переговоры между клубами ведутся не менее двух недель. ЦСКА отправил первое предложение, на которое бразильцы ответили отказом. Армейцы не успокоились и направили улучшенное предложение, которое бразильцы приняли. ЦСКА осталось только договориться с самим Келлвеном», — сообщает источник.

По информации журналиста Ивана Карпова, ЦСКА намерен приобрести обоих футболистов. При этом Капишаба рассматривается армейцами в качестве замены Бахтиеру Зайнутдинову, перешедшему ранее в «Бешикташ». Ему готовы предложить соглашение на четыре года.

Жуниор Капишаба является воспитанником «Байи». Минувшей зимой 26-летний бразилец перешел из «Гремио» в «РБ Брагантино» за 400 тыс. евро. За новый клуб он успел провести 40 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,3 млн евро.

Келлвен начал профессиональную карьеру в «Атлетико Паранаэнсе» в 2019 году. За четыре года 22-летний бразилец провел за клуб 164 матча, в которых забил семь мячей и сделал 22 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 млн евро.

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