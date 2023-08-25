ЦСКА намерен приобрести двух крайних защитников из Бразилии

По информации источников, ЦСКА готов потратить на каждого из футболистов около четырех миллионов евро. Сообщается, что «Бенфика» тоже сделала предложение по Келлвену, но российский клуб находится ближе к закрытию сделки.

«Переговоры между клубами ведутся не менее двух недель. ЦСКА отправил первое предложение, на которое бразильцы ответили отказом. Армейцы не успокоились и направили улучшенное предложение, которое бразильцы приняли. ЦСКА осталось только договориться с самим Келлвеном», — сообщает источник.

По информации журналиста Ивана Карпова, ЦСКА намерен приобрести обоих футболистов. При этом Капишаба рассматривается армейцами в качестве замены Бахтиеру Зайнутдинову, перешедшему ранее в «Бешикташ». Ему готовы предложить соглашение на четыре года.

Жуниор Капишаба является воспитанником «Байи». Минувшей зимой 26-летний бразилец перешел из «Гремио» в «РБ Брагантино» за 400 тыс. евро. За новый клуб он успел провести 40 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,3 млн евро.