Источник: Бразильский защитник Жуниньо Капишаба перейдет в ЦСКА

26-летний Жуниньо Капишаба, играющий на позиции левого защитника, подпишет контракт с армейцами на четыре года.

По информации источника, сумма сделка составит 6 млн евро. Ещё 1 млн евро армейцы выплатят бразильскому клубу в качестве бонусов. «Ред Булл Брагантино» также получит 10% от от суммы последующего трансфера бразильца.

ЦСКА станет первым европейским клубом в карьере защитника. Ранее защитник выступал за бразильские клубы «Баия», «Форталеза», «Гремио» и «Коринтианс». Капишаба перешел в «Ред Булл Брагантино» в январе 2023 года. В составе команды он принял участие в 41 матче, в которых забил три мяча.