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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Бразильский защитник Жуниньо Капишаба перейдет в ЦСКА

Как сообщает в свои соцсетях бразильский журналист Вене Касагранде, ЦСКА достиг договоренности с бразильским клубом «Ред Булл Брагантино» о трансфере защитника Жуниньо Капишабы.

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Источник: AP 2023

26-летний Жуниньо Капишаба, играющий на позиции левого защитника, подпишет контракт с армейцами на четыре года.

По информации источника, сумма сделка составит 6 млн евро. Ещё 1 млн евро армейцы выплатят бразильскому клубу в качестве бонусов. «Ред Булл Брагантино» также получит 10% от от суммы последующего трансфера бразильца.

ЦСКА станет первым европейским клубом в карьере защитника. Ранее защитник выступал за бразильские клубы «Баия», «Форталеза», «Гремио» и «Коринтианс». Капишаба перешел в «Ред Булл Брагантино» в январе 2023 года. В составе команды он принял участие в 41 матче, в которых забил три мяча.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Капишабы в 1.3 млн евро.

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