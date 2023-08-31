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16:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Переход бразильского защитника Жуниньо Капишабы в ЦСКА не состоится

Как сообщает в своих соцсетях журналист Андре Эрнан, защитник «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба не перейдет в ЦСКА этим летом.

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Источник: AP 2023

По информации источника, причиной срыва перехода футболиста стала невозможность ЦСКА предоставить бразильскому клубу гарантии по оплате трансфера Капишабы, из-за чего «Ред Булл» вышел из переговоров.

Капишаба останется в «Брагантино» и вернется к тренировкам с командой.

Ранее сообщалось, что армейцы близки к подписанию бразильского левого защитника. Называлась сумма трансфера — 7 млн евро.

Капишаба перешел в «Ред Булл Брагантино» в январе 2023 года. В составе команды он принял участие в 41 матче, в которых забил три мяча.

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