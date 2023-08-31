Переход бразильского защитника Жуниньо Капишабы в ЦСКА не состоится

По информации источника, причиной срыва перехода футболиста стала невозможность ЦСКА предоставить бразильскому клубу гарантии по оплате трансфера Капишабы, из-за чего «Ред Булл» вышел из переговоров.

Капишаба останется в «Брагантино» и вернется к тренировкам с командой.

Капишаба перешел в «Ред Булл Брагантино» в январе 2023 года. В составе команды он принял участие в 41 матче, в которых забил три мяча.