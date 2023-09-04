Дуглас Сантос рассказал о причинах потасовки в концовке матча с ЦСКА

«Я не из тех, кто участвует или затевает конфликты, это не мой стиль, но сегодня, признаю, я полез в толпу, не справившись с эмоциями. Потому что армейцы, когда повели в счете, начали затягивать игру, все делали медленно, часто фолили — в общем, хотели победить любой ценой. Так что в конце встречи я немного потерял голову, вступил в спор с Заболотным, он неправильно меня понял, началась перепалка. Но это хороший урок. Я уверен, что в будущем смогу лучше контролировать себя, чтобы подобное не повторялось», — приводит слова Сантоса сайт клуба.