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09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Дуглас Сантос рассказал о причинах потасовки в концовке матча с ЦСКА

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что не сумел справиться с эмоциями во время потасовки с игроками ЦСКА в матче седьмого тура РПЛ.

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Источник: Чемпионат.com

Встреча в Москве завершилась вничью — 1:1. В добавленное ко второму тайму время команды устроили массовую потасовку, по итогам которой желтые карточки получили игроки ЦСКА Виллиан Роша, Антон Заболотный и Виктор Мендес, а также футболисты «Зенита» Клаудиньо, Нуралы Алип и Дуглас Сантос.

«Я не из тех, кто участвует или затевает конфликты, это не мой стиль, но сегодня, признаю, я полез в толпу, не справившись с эмоциями. Потому что армейцы, когда повели в счете, начали затягивать игру, все делали медленно, часто фолили — в общем, хотели победить любой ценой. Так что в конце встречи я немного потерял голову, вступил в спор с Заболотным, он неправильно меня понял, началась перепалка. Но это хороший урок. Я уверен, что в будущем смогу лучше контролировать себя, чтобы подобное не повторялось», — приводит слова Сантоса сайт клуба.

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