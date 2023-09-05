Воронежский «Факел» отправил в отставку Вадима Евсеева

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-Лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.