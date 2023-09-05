Воронежский «Факел» отправил в отставку Вадима Евсеева
Решение было принято после пяти поражений «Факела» в семи стартовых матчах нового сезона.
Решение было принято после пяти поражений «Факела» в семи стартовых матчах нового сезона.
Об отставке клуб объявил на своем официальном сайте.
«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-Лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.
Евсеев возглавлял команду с 1 мая 2023 года и помог воронежцам в стыковых матчах с «Енисеем» остаться в Российской Премьер-лиге.
47-летний Евсеев будучи игроком выступал за сборную России, «Спартак» и «Локомотив», шесть раз побеждал в чемпионатах России. В качестве главного тренера специалист возглавлял такие команды как «Текстильщик» (Иваново), «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфа» и «Шинник».