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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Воронежский «Факел» отправил в отставку Вадима Евсеева

Решение было принято после пяти поражений «Факела» в семи стартовых матчах нового сезона.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об отставке клуб объявил на своем официальном сайте.

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-Лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Евсеев возглавлял команду с 1 мая 2023 года и помог воронежцам в стыковых матчах с «Енисеем» остаться в Российской Премьер-лиге.

47-летний Евсеев будучи игроком выступал за сборную России, «Спартак» и «Локомотив», шесть раз побеждал в чемпионатах России. В качестве главного тренера специалист возглавлял такие команды как «Текстильщик» (Иваново), «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфа» и «Шинник».

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