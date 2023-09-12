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09:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Эквадорский нападающий Алехандро Кабеса продолжит карьеру в РПЛ

Эквадорский нападающий клуба «Эмелек» Алехандро Кабеса продолжит карьеру в России. Об этом сообщает Olé Ecuador.

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Источник: AP 2023

По информации источника, 26-летний футболист находится в России и уже проходит медицинское обследование для своей новой команды. Имя команды пока не называется, но сделка с ней должна быть оформлена уже в ближайшее время.

Кабеса выступает за «Эмелек» с января 2022 года. На его счету 94 матча, в которых он забил 25 голов и сделал 15 голевых передач. Также на счету Кабесы один матч за сборную Эквадора.

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