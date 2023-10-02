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18:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Каррера готов возглавить «Спартак», если Абаскаля уволят

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера заявил, что готов вновь возглавить команду в случае отставки Гильермо Абаскаля.

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Источник: РИА "Новости"

«Абаскаль может покинуть “Спартак”? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», — приводит слова Карреры Sport24.

Под руководством итальянского специалиста «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и выиграл Суперкубок страны в 2017 году.

В 10-м туре РПЛ красно-белые потерпели крупное поражение от «Крыльев Советов» со счетом 0:4. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице.

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