Каррера готов возглавить «Спартак», если Абаскаля уволят

«Абаскаль может покинуть “Спартак”? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», — приводит слова Карреры Sport24.

Под руководством итальянского специалиста «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и выиграл Суперкубок страны в 2017 году.