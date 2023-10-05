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18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ

Стало известно, на кого из игроков Премьер-лиги увеличилась трансферная стоимость больше всего, а на кого, наоборот, упала.

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Источник: РИА "Новости"

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.

Лидерами рейтинга стали полузащитники «Динамо» и «Краснодара» Бителло и Эдуард Сперцян, а также нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Бразильский хавбек бело-голубых подорожал на 4,5 млн евро, а лидер «быков» прибавил в стоимости 3 млн евро.

Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит следующим образом:

  1. Бителло («Динамо»), 8 (+4,5) млн евро
  2. Эдуард Сперцян («Краснодар»), 15 (+3) млн евро
  3. Матео Кассьерра («Зенит»), 6 (+2,5) млн евро
  4. Наир Тикнизян («Локомотив»), 5 (+2,5) млн евро
  5. Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), 5 (+2) млн евро
  6. Никита Салтыков («Крылья Советов»), 2 (+1,7) млн евро
  7. Александр Черников («Краснодар»), 4 (+1,5) млн евро
  8. Жоау Батчи («Краснодар»), 3,5 (+1,5) млн евро
  9. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), 2 (+1,25) млн евро
  10. Джон Кордоба («Краснодар»), 12 (+1) млн евро

Самым подешевевшим игроком стал форвард «Спартака» Квинси Промес. Его стоимость упала почти вдвое и теперь составляет 6 миллионов евро (-5 миллионов).

Вторым стал Вильмар Барриос, новая стоимость колумбийца — 16 миллионов евро (-2)

На третьем месте в списке игроков, стоимость которых упала, расположился защитник «Спартака» Георгий Джикия. Его стоимость с 7,5 млн евро упала до 6,5 млн.

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