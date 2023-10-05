Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ
Стало известно, на кого из игроков Премьер-лиги увеличилась трансферная стоимость больше всего, а на кого, наоборот, упала.
Стало известно, на кого из игроков Премьер-лиги увеличилась трансферная стоимость больше всего, а на кого, наоборот, упала.
Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.
Лидерами рейтинга стали полузащитники «Динамо» и «Краснодара» Бителло и Эдуард Сперцян, а также нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. Бразильский хавбек бело-голубых подорожал на 4,5 млн евро, а лидер «быков» прибавил в стоимости 3 млн евро.
Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит следующим образом:
Самым подешевевшим игроком стал форвард «Спартака» Квинси Промес. Его стоимость упала почти вдвое и теперь составляет 6 миллионов евро (-5 миллионов).
Вторым стал Вильмар Барриос, новая стоимость колумбийца — 16 миллионов евро (-2)
На третьем месте в списке игроков, стоимость которых упала, расположился защитник «Спартака» Георгий Джикия. Его стоимость с 7,5 млн евро упала до 6,5 млн.