«Спартак» объявил о возвращении Тавареша в Москву
Московский «Спартак» объявил о возвращении в Москву португальского защитника Томаша Тавареша, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.
Спартак
Московский «Спартак» объявил о возвращении в Москву португальского защитника Томаша Тавареша, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.
«Томаш Тавареш вернулся в расположение команды после первого периода реабилитации и теперь продолжает восстановление в Москве. Welcome back Tomas», — говорится в сообщении на странице красно-белых в VK.
Томаш Тавареш получил серьезное повреждение в расположении сборной Португалии U21 в начале лета 2023 года. Игрок порвал крестообразную связку колена и пропустил молодежный чемпионат Европы, к которому готовился в составе сборной.