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14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» объявил о возвращении Тавареша в Москву

Московский «Спартак» объявил о возвращении в Москву португальского защитника Томаша Тавареша, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Томаш Тавареш вернулся в расположение команды после первого периода реабилитации и теперь продолжает восстановление в Москве. Welcome back Tomas», — говорится в сообщении на странице красно-белых в VK.

Томаш Тавареш получил серьезное повреждение в расположении сборной Португалии U21 в начале лета 2023 года. Игрок порвал крестообразную связку колена и пропустил молодежный чемпионат Европы, к которому готовился в составе сборной.

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