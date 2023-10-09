ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после матча со «Спартаком»
Тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что ЦСКА был лучше «Спартака» по всем компонентам.
Тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что ЦСКА был лучше «Спартака» по всем компонентам.
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик с речью главного тренера Владимира Федотова в адрес игроков после матча ЦСКА со «Спартаком» в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги.
«Ребятки, убрать надо эту обиду, убрать. Вы были сегодня лучше во всех компонентах. Было еще миллион моментов, чтобы увеличить преимущество. Я вам просто говорю: браво. Победы не денутся никуда от нас. Уберите вот эти опущенные глаза. Победы — они придут, если мы будем двигаться этим курсом», — сказал Федотов.
Московское дерби завершилось ничейным результатом — 2:2. В составе ЦСКА дубль оформил Милан Гаич, за «Спартак» забили Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина. Гол парагвайца на 90+7 минуте позволил красно-белым сравнять счет в матче.