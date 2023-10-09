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10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после матча со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что ЦСКА был лучше «Спартака» по всем компонентам.

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик с речью главного тренера Владимира Федотова в адрес игроков после матча ЦСКА со «Спартаком» в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ребятки, убрать надо эту обиду, убрать. Вы были сегодня лучше во всех компонентах. Было еще миллион моментов, чтобы увеличить преимущество. Я вам просто говорю: браво. Победы не денутся никуда от нас. Уберите вот эти опущенные глаза. Победы — они придут, если мы будем двигаться этим курсом», — сказал Федотов.

Московское дерби завершилось ничейным результатом — 2:2. В составе ЦСКА дубль оформил Милан Гаич, за «Спартак» забили Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина. Гол парагвайца на 90+7 минуте позволил красно-белым сравнять счет в матче.

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Первый тайм: 1:1
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