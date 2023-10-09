ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после матча со «Спартаком»

«Ребятки, убрать надо эту обиду, убрать. Вы были сегодня лучше во всех компонентах. Было еще миллион моментов, чтобы увеличить преимущество. Я вам просто говорю: браво. Победы не денутся никуда от нас. Уберите вот эти опущенные глаза. Победы — они придут, если мы будем двигаться этим курсом», — сказал Федотов.