«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за инцидент с бол-боем

«Мы рассмотрели материалы СМИ и материалы, полученные из общедоступных источников, по инциденту с лицом, подающим мячи, и футболистом Гайичем. В заседании приняли участие представители “Спартака” — заместитель руководителя клуба по безопасности Юрий Бурунов и начальник юридического департамента Владислав Ляликов. “Спартак” пояснил, кто это лицо — ФИО назвали, ему 14 лет, он воспитанник академии. Неоднократно посмотрели видео — имело место физическое воздействие в отношении Гайича. Увидели, что первое касание было мячом в плечо Гайича, а далее лицо, подающее мячи, своим плечом толкнуло игрока и тот споткнулся, чудом не упав и устояв на ногах.



Мы рассматривали данный инцидент с точки зрения необеспечения принимающей стороной безопасности, которое поставило под угрозу безопасность лиц находящихся на стадионе, а именно футболиста ЦСКА. Любому лицу, находящемуся на стадионе, запрещается иметь физические контакты с игроками. За необеспечение безопасности штраф 100 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.