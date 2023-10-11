«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за инцидент с бол-боем

На 95-й минуте при счете 2:1 в пользу ЦСКА бол-бой «красно-белых» толкнул защитника Милана Гайича, который отказался брать у него мяч. После толчка сербский защитник ЦСКА поскользнулся, потерял равновесие и едва не упал.
«Мы рассмотрели материалы СМИ и материалы, полученные из общедоступных источников, по инциденту с лицом, подающим мячи, и футболистом Гайичем. В заседании приняли участие представители “Спартака” — заместитель руководителя клуба по безопасности Юрий Бурунов и начальник юридического департамента Владислав Ляликов. “Спартак” пояснил, кто это лицо — ФИО назвали, ему 14 лет, он воспитанник академии. Неоднократно посмотрели видео — имело место физическое воздействие в отношении Гайича. Увидели, что первое касание было мячом в плечо Гайича, а далее лицо, подающее мячи, своим плечом толкнуло игрока и тот споткнулся, чудом не упав и устояв на ногах.
Мы рассматривали данный инцидент с точки зрения необеспечения принимающей стороной безопасности, которое поставило под угрозу безопасность лиц находящихся на стадионе, а именно футболиста ЦСКА. Любому лицу, находящемуся на стадионе, запрещается иметь физические контакты с игроками. За необеспечение безопасности штраф 100 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Также «Спартак» и ЦСКА получили штрафы за поведение болельщиков, которые скандировали оскорбительные и нецензурные выражения. Обе команды были штрафованы на 50 тыс. рублей.
«Спартак» имеет в своем активе 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов. На счету ЦСКА также 17 очков, но по дополнительным показателям армейцы располагаются на восьмой строчке.