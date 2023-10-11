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14:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за инцидент с бол-боем

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» за инцидент с бол-боем, который произошел во время дерби с ЦСКА (2:2) в рамках 11-го тура РПЛ. Об этом сообщает РИА Новости.

Спартак
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На 95-й минуте при счете 2:1 в пользу ЦСКА бол-бой «красно-белых» толкнул защитника Милана Гайича, который отказался брать у него мяч. После толчка сербский защитник ЦСКА поскользнулся, потерял равновесие и едва не упал.

«Мы рассмотрели материалы СМИ и материалы, полученные из общедоступных источников, по инциденту с лицом, подающим мячи, и футболистом Гайичем. В заседании приняли участие представители “Спартака” — заместитель руководителя клуба по безопасности Юрий Бурунов и начальник юридического департамента Владислав Ляликов. “Спартак” пояснил, кто это лицо — ФИО назвали, ему 14 лет, он воспитанник академии. Неоднократно посмотрели видео — имело место физическое воздействие в отношении Гайича. Увидели, что первое касание было мячом в плечо Гайича, а далее лицо, подающее мячи, своим плечом толкнуло игрока и тот споткнулся, чудом не упав и устояв на ногах.

Мы рассматривали данный инцидент с точки зрения необеспечения принимающей стороной безопасности, которое поставило под угрозу безопасность лиц находящихся на стадионе, а именно футболиста ЦСКА. Любому лицу, находящемуся на стадионе, запрещается иметь физические контакты с игроками. За необеспечение безопасности штраф 100 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Также «Спартак» и ЦСКА получили штрафы за поведение болельщиков, которые скандировали оскорбительные и нецензурные выражения. Обе команды были штрафованы на 50 тыс. рублей.

«Спартак» имеет в своем активе 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов. На счету ЦСКА также 17 очков, но по дополнительным показателям армейцы располагаются на восьмой строчке.

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