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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА показал матч РПЛ глазами врача команды: видео

Футбольный клуб ЦСКА опубликовал видео, снятое с экшн-камеры, закрепленной на враче команды во время домашнего матча 10-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).

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Во время загрузки произошла ошибка.

На видео от первого лица был показан процесс работы спортивного врача армейцев Филиппа Чубаровского во время футбольного матча, включая выходы на поле и оказание игрокам медицинской помощи.

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2:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
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