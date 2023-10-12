ЦСКА показал матч РПЛ глазами врача команды: видео

Футбол, Премьер-лига, Тур 118.10.2023, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Банк Арена, 25245 зрителей
|Гильермо Абаскаль
|Владимир Федотов
|Квинси Промес(Олег Рябчук)
|39′
|Милан Гайич(Иван Обляков)
|31′
|Хесус Мануэль Медина(Леон Классен)
|90+7′
|Милан Гайич(Иван Обляков)
|60′
|98
|Александр Максименко
|35
|Игорь Акинфеев
|4
|Алексис Дуарте
|2
|Дуглас Силва Оливейра Келлвен
|6
|Срджан Бабич
|4
|да Силва Виллиан Роша
|19
|Хесус Мануэль Медина
|22
|Милан Гайич
90+5′
|97
|Даниил Денисов
|5
|Саша Зделар
|10
|Квинси Промес
|21
|Аббосбек Файзуллаев
90′
|2
|Олег Рябчук
68′77′
|27
|Роберту Барбоза Мойзес
80′86′
|5
|Леон Классен
|77
|Илья Агапов
|8
|Виктор Мозес
58′
|6
|Максим Мухин
77′
|68
|Руслан Литвинов
|14
|Кирилл Набабкин
|25
|Данил Пруцев
77′
|10
|Иван Обляков
86′
|17
|Антон Зиньковский
|7
|Виктор Давила
|35
|Кристофер Мартинс
64′
|88
|Виктор Фелипе Мендес
90′
|47
|Роман Зобнин
|20
|Константин Кучаев
|77
|Тео Бонгонда
58′
|9
|Федор Чалов
86′
|22
|Михаил Игнатов
|91
|Антон Заболотный
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
|Боковой судья
|Дмитрий Ермаков(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)