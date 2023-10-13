Файзуллаев привез на тренировку ЦСКА 30 кг узбекского плова
Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал другой полузащитник армейцев — Иван Обляков.
Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал другой полузащитник армейцев — Иван Обляков.
Аббосбек Файзуллаев подписал контракт с ЦСКА в августе 2023 года, перейдя из ташкентского «Пахтакора». Обляков рассказал, как недавно Аббосбек удивил сокомандников.
«Мы тренировались, а Файзуллаев заказал откуда-то 30 килограммов плова. Привезли огромный казан, так что все вкусно пообедали», — рассказал полузащитник ЦСКА.
По словам партнера, у Файзуллаева нет проблем с адаптацией в команде.
«Общаемся с ним, хороший парень. С хорошими качествами, скромный в жизни, а на футбольном поле видно, что сильно старается, работает. И команде он помогает, конечно», — добавил Обляков.
20-летний Аббосбек Файзуллаев был признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре, опередив Федора Чалова и Антона Заболотного. За ЦСКА игрок сборной Узбекистана провел 6 матчей в Премьер-лиге, забил один гол и сделал одну результативную передачу.