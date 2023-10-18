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12:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Абаскаль отстранил Соболева от тренировок со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок нападающего Александра Соболева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

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Источник: Чемпионат.com

По информации источника, Абаскаль отстранил Соболева от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России. Причиной стали многочисленные нарушения дисциплинарных рамок, установленных испанским тренером. В частности, футболист трижды пропускал общекомандный завтрак, за что был оштрафован и отстранен от тренировок.

Стоит отметить, что отстранение Соболева произошло после того, как 26-летний нападающий «Спартака» получил желтую карточку в выездной матче против «Крыльев Советов» (0:4), которая привела к автоматической дисквалификации футболиста на московское дерби с ЦСКА (2:2).

В этом сезоне Соболев провел за «Спартак» 10 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

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