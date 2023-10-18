Источник: Абаскаль отстранил Соболева от тренировок со «Спартаком»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок нападающего Александра Соболева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок нападающего Александра Соболева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, Абаскаль отстранил Соболева от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России. Причиной стали многочисленные нарушения дисциплинарных рамок, установленных испанским тренером. В частности, футболист трижды пропускал общекомандный завтрак, за что был оштрафован и отстранен от тренировок.
Стоит отметить, что отстранение Соболева произошло после того, как 26-летний нападающий «Спартака» получил желтую карточку в выездной матче против «Крыльев Советов» (0:4), которая привела к автоматической дисквалификации футболиста на московское дерби с ЦСКА (2:2).
В этом сезоне Соболев провел за «Спартак» 10 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.