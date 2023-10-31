Бразилец из «Динамо» объяснил, почему его называют русским Неймаром

«Тюкавин назвал меня русским Неймаром? Это, конечно, шутка. Но я думаю, что, может быть, я чем-то похож внешне и по стилю игры, поэтому он так сказал. Но, скорее всего, он шутит. Позитивно отреагировал. Конечно, Неймар многое значит для меня, хороший футболист», — сказал Бителло.