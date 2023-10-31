Бразилец из «Динамо» объяснил, почему его называют русским Неймаром
Бителло отметил, что немного похож на Неймара внешне и по стилю игры.
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Бителло отметил, что немного похож на Неймара внешне и по стилю игры.
В матче 13-го тура московское «Динамо» переиграло «Урал» со счетом 2:1. Победный мяч забил Бителло. Константин Тюкавин, забивший первый мяч московской команды, назвал партнера «русским Неймаром».
«Тюкавин назвал меня русским Неймаром? Это, конечно, шутка. Но я думаю, что, может быть, я чем-то похож внешне и по стилю игры, поэтому он так сказал. Но, скорее всего, он шутит. Позитивно отреагировал. Конечно, Неймар многое значит для меня, хороший футболист», — сказал Бителло.
23-летний Бителло перешел из «Гремио» в «Динамо» в сентябре 2023 года. Контракт с футболистом подписан до 2028 года. Бителло провел за «Динамо» 8 матчей, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.