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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Бразилец из «Динамо» объяснил, почему его называют русским Неймаром

Бителло отметил, что немного похож на Неймара внешне и по стилю игры.

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Источник: https://t.me/fcdynamo

В матче 13-го тура московское «Динамо» переиграло «Урал» со счетом 2:1. Победный мяч забил Бителло. Константин Тюкавин, забивший первый мяч московской команды, назвал партнера «русским Неймаром».

«Тюкавин назвал меня русским Неймаром? Это, конечно, шутка. Но я думаю, что, может быть, я чем-то похож внешне и по стилю игры, поэтому он так сказал. Но, скорее всего, он шутит. Позитивно отреагировал. Конечно, Неймар многое значит для меня, хороший футболист», — сказал Бителло.

23-летний Бителло перешел из «Гремио» в «Динамо» в сентябре 2023 года. Контракт с футболистом подписан до 2028 года. Бителло провел за «Динамо» 8 матчей, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

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