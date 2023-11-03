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15:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Агкацев: «Краснодар» понимает, что мне надо уйти, но не отпускает

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что обсуждал свой уход из клуба с руководством команды.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

21-летний вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев нечасто выходит на поле, так как клуб делает ставку на голкипера сборной России Матвея Сафонова, и в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» поделился своими переживаниями по этому поводу.

«Не отрицаю, у меня были мысли сменить обстановку. Мы общались с руководством “Краснодара”, с Сергеем Николаевичем Галицким на эту тему тоже немало разговаривали. Он мне сказал: “Стас, я понимаю, что ты должен играть, у тебя есть хорошие варианты, я это знаю. Но мы не могли отпустить тебя летом”. Мы искали тогда компромисс, который устроит всех. Допустим, они мне говорят, что не могут входить в сезон с одним вратарём, так как у клуба высокие амбиции, не дай бог там что-то с Мотей случится. И я их понял. Я всегда открыт к клубу, и клуб также открыт ко мне, они хотят наилучшего для меня. Они понимают, что мне надо уйти, но такая ситуация, что отпустить меня не могут», — сказал Станислав Агкацев.

Станислав Агкацев — воспитанник «Краснодара». Голкипер провел за клуб в Премьер-лиге 8 матчей. В сезоне-2023/24 Агкацев играл только в Кубке России. Основным вратарем «Краснодара» является Матвей Сафонов.

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 Агкацев: «Краснодар» понимает, что мне надо уйти, но не отпускает
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