Акинфеев заявил, что никогда не мечтал уехать за границу

«Я всю карьеру провел в ЦСКА, потому что это любовь с детства. Все, что я люблю, связано с моей родиной, Россией, даже в отпусках я 80% времени провожу дома. Мне нравится снег. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши березки, а грибы — это наше все. Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются. После завершения карьеры у меня есть мечта — путешествовать по золотому кольцу», — приводит слова Акинфеева ТАСС.