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10:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Акинфеев заявил, что никогда не мечтал уехать за границу

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что любит свою родину никогда не мечтал об отъезде за границу.

ЦСКА
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Источник: Спорт-Экспресс

«Я всю карьеру провел в ЦСКА, потому что это любовь с детства. Все, что я люблю, связано с моей родиной, Россией, даже в отпусках я 80% времени провожу дома. Мне нравится снег. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши березки, а грибы — это наше все. Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются. После завершения карьеры у меня есть мечта — путешествовать по золотому кольцу», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он всю карьеру выступает в стане армейцев. С командой футболист шесть раз стал чемпионом России, семь раз выиграл Кубок, семь — Суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА.

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