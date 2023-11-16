Бывший тренер московского «Динамо» возглавит клуб МЛС

По информации источника, 45-летний немецкий специалист уже достиг договоренности с американским клубом. Он сменит на этом посту американца Троя Лесейна, который возглавил команду в мае этого года.

В текущем сезоне «Нью‑Йорк Ред Буллз» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. В плей‑офф «красные быки» дошли до второго раунда, где по суме двух встреч уступили лучшей команде регулярки «Цинциннати» (0:3, 1:1).

Последним местом работы Шварца была берлинская «Герта», из которой он был уволен в апреле этого года из-за неудовлетворительных результатов команды. По итогам сезона «Герта» впервые за 10 лет вылетела из Бундеслиги.