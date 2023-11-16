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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший тренер московского «Динамо» возглавит клуб МЛС

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время станет главным тренером клуба американской МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз». Об этом сообщает издание Bild.

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Источник: Reuters

По информации источника, 45-летний немецкий специалист уже достиг договоренности с американским клубом. Он сменит на этом посту американца Троя Лесейна, который возглавил команду в мае этого года.

В текущем сезоне «Нью‑Йорк Ред Буллз» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. В плей‑офф «красные быки» дошли до второго раунда, где по суме двух встреч уступили лучшей команде регулярки «Цинциннати» (0:3, 1:1).

Последним местом работы Шварца была берлинская «Герта», из которой он был уволен в апреле этого года из-за неудовлетворительных результатов команды. По итогам сезона «Герта» впервые за 10 лет вылетела из Бундеслиги.

С 2020 по 2022 года Шварц был главным тренером московского «Динамо». Под его руководством «бело-голубые» провели 57 матчей, в которых одержали 32 победы при 17 поражениях и восьми ничейных результатах. В сезоне 2021/22 Шварц впервые за 14 лет привел «Динамо» к бронзовым медалям чемпионата России.

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