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14:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Федор Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года-2023»

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года-2023».

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Источник: РИА "Новости"

Премия газеты «Комсомольская правда» вручается с 1994 года. Первым обладателем награды стал другой Федор — полузащитник «Спартак» Черенков.

В 2023 году на премию претендовали Федор Чалов, Антон Миранчук («Локомотив») и Игорь Калинин («Факел»).

Нападающий ЦСКА победил в голосовании болельщиков, а затем его кандидатуру поддержали 14 из 16 экспертов премии.

«Спасибо болельщикам и экспертам за признание. Каждый год узнаем имена новых “джентльменов”: помню, что в прошлом году это был Данил Фомин. Первая ассоциация со словом “джентльмен”? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад», — приводит слова Чалова «Комсомольская правда».

По традиции каждый «Джентльмен года» в качестве приза получает сшитый на заказ смокинг. Торжественная церемония награждения состоится в ближайшие дни.

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