Федор Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года-2023»
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года-2023».
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года-2023».
Премия газеты «Комсомольская правда» вручается с 1994 года. Первым обладателем награды стал другой Федор — полузащитник «Спартак» Черенков.
В 2023 году на премию претендовали Федор Чалов, Антон Миранчук («Локомотив») и Игорь Калинин («Факел»).
Нападающий ЦСКА победил в голосовании болельщиков, а затем его кандидатуру поддержали 14 из 16 экспертов премии.
«Спасибо болельщикам и экспертам за признание. Каждый год узнаем имена новых “джентльменов”: помню, что в прошлом году это был Данил Фомин. Первая ассоциация со словом “джентльмен”? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад», — приводит слова Чалова «Комсомольская правда».
По традиции каждый «Джентльмен года» в качестве приза получает сшитый на заказ смокинг. Торжественная церемония награждения состоится в ближайшие дни.