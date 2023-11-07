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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
15:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России объявила расширенный состав на матч с Кубой

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным вызывал на ноябрьский учебно-тренировочный сбор 29 футболистов. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: RFS.RU

В расширенный список сборной России вошли следующие футболисты:

  • Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Артур Нигматуллин («Пари НН»), Андрей Лунёв («Карабах»);
  • Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба — «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»), Евгений Харин («Ахмат»);
  • Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»);
  • Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

«Список максимально приближенный к финальному. Впереди еще один тур в РПЛ и во французской Лиге, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны. Миранчук и Захарян не приглашены на сбор в связи с отсутствием у них игровой практики. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы.

Графике подготовки команды к матчу со сборной Кубы? 13 ноября все футболисты должны собраться в Новогорске, там проведем первый этап подготовки. А уже 18 ноября вылетаем в Волгоград», — сказал Карпин.

Товарищеский матч со сборной Кубы пройдет в Волгограде 20 ноября.

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