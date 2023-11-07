Сборная России объявила расширенный состав на матч с Кубой

«Список максимально приближенный к финальному. Впереди еще один тур в РПЛ и во французской Лиге, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны. Миранчук и Захарян не приглашены на сбор в связи с отсутствием у них игровой практики. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы.



Графике подготовки команды к матчу со сборной Кубы? 13 ноября все футболисты должны собраться в Новогорске, там проведем первый этап подготовки. А уже 18 ноября вылетаем в Волгоград», — сказал Карпин.