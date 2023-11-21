Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года

«Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я сыграл за “Ламию” всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. Мне дали спокойно восстановиться, но перед возвращением в общую группу я потянул левую икроножную мышцу.



За последние пять лет у меня было много травм, поэтому я принял это решение так внезапно. Становится тяжело психологически и физически. Я сразу сказал об этом и тренеру, и руководству “Ламии”. Меня пытались оставить, говорили: “Давай, попробуй еще раз”. Я очень благодарен за такое отношение, но я все решил сам. На этом жизнь не заканчивается, футбол тоже не заканчивается — у меня есть мысли в этом направлении.



Хочу сказать огромное спасибо руководству и болельщикам “Ламии”, они приняли меня очень позитивно, и, конечно, я хотел отплатить им сполна. От всего сердца желаю клубу успехов и всегда быть на самом высоком уровне», — приводит слова Дзагоева официальный сайт греческого клуба.