Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев завершил карьеру в 33-летнем возрасте, сообщает официальный сайт греческого клуба «Ламия», за который он выступал с сентября этого года.
Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев завершил карьеру в 33-летнем возрасте, сообщает официальный сайт греческого клуба «Ламия», за который он выступал с сентября этого года.
Дзагоев перешел в «Ламию» в конце сентября. Он сыграл за команду два матча. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я сыграл за “Ламию” всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. Мне дали спокойно восстановиться, но перед возвращением в общую группу я потянул левую икроножную мышцу.
За последние пять лет у меня было много травм, поэтому я принял это решение так внезапно. Становится тяжело психологически и физически. Я сразу сказал об этом и тренеру, и руководству “Ламии”. Меня пытались оставить, говорили: “Давай, попробуй еще раз”. Я очень благодарен за такое отношение, но я все решил сам. На этом жизнь не заканчивается, футбол тоже не заканчивается — у меня есть мысли в этом направлении.
Хочу сказать огромное спасибо руководству и болельщикам “Ламии”, они приняли меня очень позитивно, и, конечно, я хотел отплатить им сполна. От всего сердца желаю клубу успехов и всегда быть на самом высоком уровне», — приводит слова Дзагоева официальный сайт греческого клуба.
Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008-го по 2022 год. Со столичным клубом он три раза выиграл чемпионат России, четыре раза завоевал Кубок страны и три раза стал обладателем Суперкубка России.
Сезон-2022/23 Дзагоев провел в выступавшем в Первой лиге казанском «Рубине».
В составе сборной России полузащитник провел 59 матчей и забил девять мячей. На международной арене он принял участие в Евро-2012, где забил три мяча, и на чемпионатах мира в 2014-м и 2018 году. На домашнем ЧМ-2018 получил травму в матче открытия с Саудовской Аравией и вернулся в строй к четвертьфиналу с Хорватией, где, выйдя на замену, помог сравнять счет в дополнительное время, отдав голевой пас Марио Фернандесу, а затем реализовал свой 11-метровый в послематчевой серии, где Россия уступила.