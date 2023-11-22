ФИФА обязала Норманна выплатить компенсацию за побег из РПЛ

«15 ноября состоялось заседание футбольного трибунала ФИФА по делу “Ростова”, “Аль‑Раеда” и игроку Матиасу Норманну. Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию “Ростову”. “Аль‑Раед” несет солидарную ответственность за данную выплату», — говорится в заявлении «Ростова».

Норманн выступал в России с 2019 по 2023 год. Норвежец провел три сезона в «Ростове», а в сентябре 2022 года на правах аренды перешел в московское «Динамо». В августе этого года Норманн покинул самовольно расположение московского клуба, отправив уведомление о расторжении контракта. Причиной одностороннего разрыва контракта футболист назвал атаку дронов на «Москва-Сити».