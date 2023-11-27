Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Динамо Мх
Торпедо
Футбол. Первая лига
19:30
Алания
Акрон
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Атлетик
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
26.11
Ростов
Пари Нижний Новгород
10
26.11
Рубин
Факел
10
26.11
Урал
Краснодар
31
26.11
Оренбург
Ахмат
11
25.11
Балтика
Спартак
02
25.11
ЦСКА
Динамо
23
25.11
Зенит
Сочи
30
25.11
Крылья Советов
Локомотив
33
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Геннадий Орлов: хорошо, что «Спартак» не уволил Абаскаля

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу московского «Спартака» над «Балтикой» (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спартак
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

78-летний комментатор отметил игру нападающего красно-белых Александра Соболева и высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Соболев однозначно может занести себе в актив матч в Калининграде. Два паса по такой погоде, на таком поле. Показал, что является довольно тонким исполнителем. Но, мне кажется, Соболев себя и проявляет лучше в более сложных обстоятельствах. Ему интересно преодолевать и себя, и жизненные условия.

Знаете, в театре режиссер иногда дает артисту роль, которую тот изначально принимает в штыки. Для чего? Чтобы развивать его! Так и здесь. Абаскаль ждет от Соболева не только голов, не только завершения атак, но и умных передач. И мне кажется, пусть и не сразу, но Александр понял, что ему надо играть на команду, что тренеру в данном случае виднее. И вот вам результат. Две голевые передачи в игре с “Балтикой”, сильный кубковый матч с “Краснодаром”. В то же время в других встречах тренер показал ему, что команда может атаковать и без него.

Похоже, сложный период в отношениях Соболева и Абаскаля позади. Во всяком случае со стороны кажется, что форвард адекватно сейчас воспринимает требования наставника. Воля у него есть, характер присутствует, футбольные качества тоже на уровне. Просто ему не надо думать о том, что его зажимают, где-то не дают раскрыться, не туда его ставят. Так ведь и с Дзюбой было. Артем почему-то в какой-то момент начинал считать, что он знает больше тренеров — того же Карпина.

Радует, что руководство “Спартака” не пошло на поводу у критиков и оставило Абаскаля. А ведь в какой-то момент пресс на тренера был просто сумасшедший! Кто только не говорил об отставке испанца! Но ему дали еще время, и, похоже, Гильермо наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля. Литвинов с Пруцевым хорошо взаимодействуют. Нет Зобнина, нет Джикии. И ничего — команда играет», — сказал Орлов.

После победы над «Балтикой» «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом». Матч пройдет в воскресенье, 3 декабря.

Читайте также
Балтика
0:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Игроком недели КХЛ признан казахстанский нападающий
Тони Фергюсон получил условный срок за вождение в нетрезвом виде
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь