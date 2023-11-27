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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Бенхамин Гарре забил самый поздний гол в истории РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре записал на свой счет самый поздний гол в истории Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Opta Sports.

Крылья Советов
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Источник: ФК "Крылья Советов"

В матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3) 23-летний аргентинец сравнял счет на 12-й добавленной минуте матча. Гол с пенальти был забит на отметке 101:34. Главный судья встречи Виталий Казарцев добавил ко второму тайму шесть минут, но из-за остановки на видеопросмотр перед назначением пенальти команды провели на поле гораздо больше времени.

Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику «Ростова» Ивелину Попову, который в июле 2020 года забил «Краснодару» (1:1) с пенальти на отметке 100:55. Тогда главный судья Виталий Мешков также добавил ко второму тайму шесть минут, однако после спорного эпизода он долго консультировался с видеоассистентами на предмет игры рукой в штрафной площади.

Возможность забить самый поздний гол в истории РПЛ имел нападающий «Рубина» Виталий Лисакович. В мае 2022 года в заключительном матче сезона против «Уфы» (1:2) казанцы получили право на пенальти, но удар белоруса на отметке 102:27 угодил в штангу. Этот промах стоил «Рубину» вылета в Первую лигу.

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3:3
Первый тайм: 1:1
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Бенхамин Гарре забил самый поздний гол в истории РПЛ
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