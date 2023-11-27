Бенхамин Гарре забил самый поздний гол в истории РПЛ

В матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3) 23-летний аргентинец сравнял счет на 12-й добавленной минуте матча. Гол с пенальти был забит на отметке 101:34. Главный судья встречи Виталий Казарцев добавил ко второму тайму шесть минут, но из-за остановки на видеопросмотр перед назначением пенальти команды провели на поле гораздо больше времени.

Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику «Ростова» Ивелину Попову, который в июле 2020 года забил «Краснодару» (1:1) с пенальти на отметке 100:55. Тогда главный судья Виталий Мешков также добавил ко второму тайму шесть минут, однако после спорного эпизода он долго консультировался с видеоассистентами на предмет игры рукой в штрафной площади.