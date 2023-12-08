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15:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Шоу Слуцкого и Дзюбы закрывается после 16 выпусков

Юмористическое YouTube-шоу бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы будет закрыто. Об этом сообщает телеграм-канал «Коммент. Шоу».

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня вышел заключительный 16-й выпуск с защитником «Динамо» Романом Евгеньевым.

«Сегодняшний гость — самый первый в истории формата. Выпуск с ним мы снимали еще в марте этого года, но забыли имя этого нападающего, поэтому долго не могли найти материал. Внутри все по классике, кроме одного: это последний выпуск с гостем. Мы прислушались к вашему мнению, поэтому решили закрыть проект», — написано в сообщении.

Шоу Слуцкого и Дзюбы «Ну, так нельзя» выходит с апреля этого года на канале «Коммент. Шоу». Авторы позиционирует его как главное юмористическое шоу о российском футболе. Шоу получило скандальную известность из-за изобилия мата и обсеценной лексики. В нем принимали участие братья Березуцкие, Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, Роман Павлюченко и другие известные российские футболисты.

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