Текущие события
Футбол. Кубок России
18:15
Балтика
Локомотив
Футбол. Еврокубки
20:45
Лацио
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Антверпен
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Порту
Все события
Фоторепортажи
26«Краснодар» устоял в Питере и выиграл первый круг ЧР
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
14:07 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ни в коем случае не пошел бы». Мостовой — о шоу Слуцкого и Дзюбы

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой заявил, что не стал бы участвовать в юмористическом YouTube-шоу бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Ни в коем случае не пошел бы на шоу Слуцкого и Дзюбы! Для кого эта программа популярна? Для детей? Плохо, что такие шоу становятся популярны среди наших людей, но, повторюсь, никогда бы на него не пошел.

Не смотрел ни одного выпуска, но знаю, что в каждой передаче они там сидят и матом ругаются, кого-то оскорбляют. Не понимаю, зачем это нужно Дзюбе — действующему и хорошему футболисту, а со Слуцким и так все давно понятно. Человек сидит без работы и с помощью такого юмора и КВН сначала попал в футбол, теперь вот ведет шоу.

Я за свою жизнь во стольких шоу поучаствовал, что многим даже и не снилось! Если поступит предложение не из передачи Слуцкого и Дзюбы, а другой программы, то обязательно соглашусь. Не буду орать и хвастаться, куда бы пошел, нашему поколению это не надо. Зато в памяти мы остаемся хорошими людьми — это главное», — сказал Мостовой.

Шоу Слуцкого и Дзюбы «Ну, так нельзя» выходит с апреля этого года на канале «Коммент. Шоу». Авторы позиционирует его как главное юмористическое шоу о российском футболе. Шоу получило скандальную известность из-за изобилия мата и обсеценной лексики. На данный момент вышло 15 выпусков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Месси обошел Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века
«Ни в коем случае не пошел бы». Мостовой — о шоу Слуцкого и Дзюбы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь